Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütüne Hayır Günün'de Gençlerle Buluşma Programı gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
NARİLE İÇİLEN YERLER HAKKINDA AÇIKLAMA
"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur. Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.
"İNŞALLAH BOL BOL İÇKİ İÇİLİR DİYEN BAKANLAR GÖRDÜK"
Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.
Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."
Detaylar gelecek....
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İntikam alındı! Şehidin babası: Bugün benim için bayram
- Başkan Erdoğan Dr Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını anlattı
- CHP'li belediye 50 yaşındaki ağacı kesti!
- İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder''
- MEB'den okul öncesi eğitim kurumları hakkında açıklama
- Başkan Erdoğan paylaştı! Tarihi hastane açıldı
- İntikamı alınan şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un babasından açıklama
- İstanbul Tabip Odası provakasyon peşinde mi?
- Şehit askerler ve polisin ailelerine taziye mesajı
- Erdoğan'dan İstanbul'un fethine "işgal" diyenlere tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi