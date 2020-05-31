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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan , 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJ

Başkan , Dünya Tütüne Hayır Günün'de gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

NARİLE İÇİLEN YERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

"Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur. Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

"İNŞALLAH BOL BOL İÇKİ İÇİLİR DİYEN BAKANLAR GÖRDÜK"

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."

Detaylar gelecek....

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