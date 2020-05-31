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Kayseri'de, ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

'de, ailesinin haber alamadığı şahıs çalıştığı iş yerinin katında ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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AİLESİNİN HABER ALAMADIĞI ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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