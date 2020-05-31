31 Mayıs 2020, Pazar
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İstanbul'da rezalet sürüyor! Vatandaşlar ulaşıma ek sefer koymayan İBB'ye isyan etti!

 koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler uygulayarak vaka sayısının azalmasını sağlarken ’li  Başkanı  salgın döneminde halkın hayatını tehlikeye atmayı sürdürüyor. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında ’da yollar boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen işe gitmek zorunda olanlar ise yine aynı manzara ile karşılaştı. Koronavirüs sürecinde  koyması gereken İBB, tam tersi seferlerini azalttı. Vatandaşlar ise İBB’ye isyan etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında 'da sessizlik hakimdi. Her gün binlerce aracın geçtiği yollar bomboş kaldı. İşe gitmek zorunda olanlar sabahın erken saatlerinde yollara döküldü.

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