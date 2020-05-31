İstanbul'da rezalet sürüyor! Vatandaşlar ulaşıma ek sefer koymayan İBB'ye isyan etti!
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler uygulayarak vaka sayısının azalmasını sağlarken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salgın döneminde halkın hayatını tehlikeye atmayı sürdürüyor. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’da yollar boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen işe gitmek zorunda olanlar ise yine aynı manzara ile karşılaştı. Koronavirüs sürecinde ek sefer koyması gereken İBB, tam tersi seferlerini azalttı. Vatandaşlar ise İBB’ye isyan etti.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da sessizlik hakimdi. Her gün binlerce aracın geçtiği yollar bomboş kaldı. İşe gitmek zorunda olanlar sabahın erken saatlerinde yollara döküldü.
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