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FETÖ'nün hainlikleri bitmiyor! Fetih Suresi'nden rahatsız olup Türkiye'yi şikayet ettiler

firarisi Today's Zaman eski , Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasını Batı’ya şikayet etti. Bozkurt, Twitter hesabından İngilizce olarak Batı’ya seslendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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FETÖ'NÜN HAİNLİKLERİ BİTMİYOR!

DAMLA KAYA / SABAH

Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu olan firari Today's Zaman eski , 17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi ardından 'den kaçmıştı.

Avrupa'ya yerleşen firari Bozkurt her fırsatta Türkiye'ye saldırıyor. Türk nufüs cüzdanı taşıyan Bozkurt, 'un Fethi'nin 567. Yıldönümü sebebiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sebebiyle yine Türkiye düşmanlığına soyundu.

FETİH SURESİ OKUNDU BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

FETÖ'cü Bozkurt, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Batı'ya şikayet etti. Sosyal medya hesabından İngilizce yazdığı iletisinde Abdullah Bozkurt şu cümleleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı #Erdogan'ın açıkladığı gibi, Türk İmam bu akşam Ayasofya'nın Fetih Bölümünü okudu ve Kültür Bakanı dinledi. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Ayasofya, daha önce Osmanlı imparatorluk camisine dönüştürülmüş olan Yunan Ortodoks katedrali olan bir müzedir. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'dan canlı olarak yayınlanan dua yayınına katılıyor, İmam'ın orijinal Arapça resitali sonrasında, fetih bölümünün Türkçe mealinin tamamını ulusa tam olarak okuyor. #Erdoğan'ın camiye dönüştürmek isteyen İslamcı üssü yeniden yeni bir canlılık kazanıyor."

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