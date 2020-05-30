KENAN KIRAN / SABAH

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir genel müdürlüğünde son model 750 yeni araç olduğunu belirterek, "Hani israf vardı, tasarruf yapacaktınız. Bu sözünüz de her sözünüz gibi yalan çıktı" dedi.

SABAH; İSKİ'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığını, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde de sıra halinde dizilen araçların bulunduğuna ilişkin fotoğrafları yayınlamıştı.

GÖKSU: "HANİ İSRAF VARDI, TASARRUF YAPACAKTINIZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

Göksu, "Seçim öncesi İBB'de 1717 makam aracı var deyip, seçim sonrası tüm İBB'den 730 hizmet aracını toplayarak Yenikapı şovu yapanların son hali. İBB'nin sadece 1 genel müdürlüğünde son model 750 yeni araç. Hani israf vardı, tasarruf yapacaktınız. Bu sözünüz de her sözünüz gibi yalan çıktı" ifadelerini kullandı.

643 YÖNETİCİYE KARŞILIK BİN 717 MAKAM ARACI ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI ÇIKTI!

Yerel seçimler öncesinde İSKİ'de 124 yöneticinin, 874 makam aracı olduğu, İBB'de görev yapan 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracının olduğunu iddia edilmiş, 5 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda makam aracı olduğu iddia edilen araçlar sergilenmişti.

Yenikapı Miting Alanı'na getirilen ve makam aracı olduğu iddia edilen araçların hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de olduğu tespit edilmişti.