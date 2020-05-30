30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan İSKİ'de bulunan araçlar hakkında açıklama: Hani israf vardı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan İSKİ'de bulunan araçlar hakkında açıklama: Hani israf vardı?

Grup Başkanvekili ve Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Genel Müdürlüğü'nde bulunan araçlar hakkında açıklama yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
GÖKSU'DAN O ARAÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

KENAN KIRAN / SABAH

Grup Başkanvekili ve Başkanı , 'nin bir genel müdürlüğünde son model 750 yeni araç olduğunu belirterek, "Hani israf vardı, tasarruf yapacaktınız. Bu sözünüz de her sözünüz gibi yalan çıktı" dedi.

SABAH; 'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığını, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde de sıra halinde dizilen araçların bulunduğuna ilişkin fotoğrafları yayınlamıştı.

GÖKSU: "HANİ İSRAF VARDI, TASARRUF YAPACAKTINIZ?"

İstanbul Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'nu isim vermeden eleştirdi.

Göksu, "Seçim öncesi 'de 1717 var deyip, seçim sonrası tüm İBB'den 730 hizmet aracını toplayarak Yenikapı şovu yapanların son hali. İBB'nin sadece 1 genel müdürlüğünde son model 750 yeni araç. Hani israf vardı, tasarruf yapacaktınız. Bu sözünüz de her sözünüz gibi yalan çıktı" ifadelerini kullandı.

643 YÖNETİCİYE KARŞILIK BİN 717 MAKAM ARACI ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI ÇIKTI!

Yerel seçimler öncesinde İSKİ'de 124 yöneticinin, 874 makam aracı olduğu, İBB'de görev yapan 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracının olduğunu iddia edilmiş, 5 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda makam aracı olduğu iddia edilen araçlar sergilenmişti.

'na getirilen ve makam aracı olduğu iddia edilen araçların hizmet araçları, evde bakım araçları, turizm bölgelerinde görevli akıllı araçlar, zabıtaların kullandığı araçlar ve kamyonetlerin de olduğu tespit edilmişti.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA