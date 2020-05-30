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MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

, 'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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MSB AÇIKLADI! 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! SON DAKİKA: MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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