MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı.
Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. #MSB #TSK pic.twitter.com/olwIjajYv3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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