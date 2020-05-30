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Başkan Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür

Başkan ’dan dün kutlamaları yapılan fethi ile ilgili önemli bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM!

Dün 'un fethinin 567. Yıl büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan , kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi

Başkan Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür BAŞKAN ERDOĞAN: FETHEDİLEN BİR TOPRAK PARÇASI DEĞİL, MİLYONLARCA GÖNÜLDÜR

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:

"29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."

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