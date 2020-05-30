Başkan Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan dün kutlamaları yapılan İstanbul fethi ile ilgili önemli bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.” ifadelerini kullandı.
Dün İstanbul'un fethinin 567. Yıl büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:
"29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Adana'da korkutan deprem
- Kronik hastalıklar nelerdir?
- İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi!
- Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!
- İnanılmaz hırsızlık taktiği!
- İmamoğlu'na tepki yağıyor: Vizyonsuz
- YKS yerleri ne zaman açıklanacak?
- Türkiye'den Yunanistan'a çok sert Ayasofya yanıtı!
- Bakan Soylu açıkladı! O provokatör yakalandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi
- Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi
- Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...
- Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?
- YKS adayları dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklamalar! 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Koronavirüse yakalananlar...
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!