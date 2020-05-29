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Sözcü'nün asılsız haberlerine Esenler Belediyesinden net yalanlama: Hazineye devredildi

Sabah'tan 'ın haberine göre, Sözcü Gazetesi yalanlarına bir yenisini daha ekledi. ile ilgili yapılan " Meclisi’nin , Belediye borcunu camiyle ödeyecek" başlıklı haberin ardından, Esenler Belediye Başkanlığı Basın Danışmanlığından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Esenler Belediye Başkanlığı Basın Danışmanlığı; 3.322 metrekarelik cami ile okul arasında kullanılmayan atıl boş bir alan bulunduğu, söz konusu boş alanın 1.327 metrekarelik kısmının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak maliye hazinesine devredebilmek için meclisten yetki istendiği hatırlatıldı. Açıklamada; söz konusu uygulamanın sadece belediyelere has olmadığı, ve diğer partilere mensup belediyelerin de kendi mülkiyetlerindeki bu gibi yerlerini Hazineye devrettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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ESENLER BELEDİYESİNDEN O İDDİALARA NET YALANLAMA

Esenler Belediye Başkanlığı Basın Danışmanlığı; bazı basın yayın organlarında çıkan "İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Belediye borcunu camiyle ödeyecek" başlıklı haberin asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını açıkladı.

Açıklamada; 3.322 metrekarelik cami ile okul arasında kullanılmayan atıl boş bir alan bulunduğu, söz konusu boş alanın 1.327 metrekarelik kısmının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak maliye hazinesine devredebilmek için meclisten yetki istendiği hatırlatıldı.

"CAMİ İLE OKUL ARASINDA KULLANILMAYAN ATIL BOŞ BİR ALAN BULUNUYOR"

Esenler Belediye Başkanlığı Basın Danışmanlığı'nın açıklamasında; şöyle denildi:

"Esenler Kemer Mahallesi 1076 ada, 3 parselde 'nin mülkiyetinde olan 3.922 metrekarelik alanın yaklaşık 600 metrekaresinin üzerinde bir cami bulunmaktadır. 3.322 metrekarelik cami ile okul arasında kullanılmayan atıl boş bir alan bulunmaktadır. Bu boş alanın 1.327 metrekarelik kısmı, 6183 sayılı Kanunun Geçisi 8. maddesine ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak maliye hazinesine devredebilmek için meclisten yetki istenmiştir. Devredilen kısım üzerinde cami bulunmamaktadır."

"MAHSUPLAŞMA YOLUNU AÇAN MEVZUATA UYGUN OLARAK MALİYE HAZİNESİNE DEVREDİLMEKTE"

"Yasal prosedür gereği, kamu lejantlı (okul, hastane, cami, eğitim, sağlık, dini tesis, kamu kurumu alanı v.b.) belediyelerin mülkünde bulunan alanlar, kamudaki gerçek sahibi olan kurumlarla mahsuplaşma yolunu açan mevzuata uygun olarak maliye hazinesine devredilmektedir."

"CHP VE DİĞER PARTİLERE AİT BELEDİYELER DE KENDİ MÜLKİYETLERİNDEKİ BU GİBİ YERLERİNİ HAZİNEYE DEVRETMEKTEDİRLER"

"Bu bağlamda lejantından dolayı mülkiyetin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmek üzere maliye hazinesine devredilen her yıl değişik belediyelerin buna benzer yüzlerce uygulaması söz konusudur. Uygulama sadece belediyelere has değildir. ve diğer partilere mensup belediyeler de kendi mülkiyetlerindeki bu gibi yerlerini Hazineye devretmektedirler. Bazı basın yayın organları bunu bildiği halde, Esenler Belediyesi'ne ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya çamur atmak için konuyu çarpıtmış ve kendi karakterlerini ortaya koymuşlardır."

KENAN KIRAN / SABAH

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