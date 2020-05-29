Son dakika: Google'den KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) hamlesi
Son dakika haberi; Arama motoru Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla ekledi.
Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi.
Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son koronavirüs hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti.
Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.
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