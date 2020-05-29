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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! A Haber hastane içini ilk kez görüntüledi

Başkan 'ın katılımıyla açılışı yapılan Prof. Dr. Hastanesi, hizmete girdi. 125 bin metrekare alandaki hastanenin 1008 yatak kapasitesi var. Başta salgını olmak üzere, ve afetlerle mücadelede kullanılacak olan hastanenin içini ilk kez A Haber görüntüledi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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Yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Durum Hastanesi, Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, ve afetlerle mücadelede kullanılacak.
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı 50 bin metrekareden oluşuyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! A Haber hastane içini ilk kez görüntüledi | VİDEO PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL HASTANESİ AÇILDI! A HABER HASTANE İÇİNİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO

500 araçlık otoparkı bulunan hastanenin 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

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