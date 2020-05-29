29 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Gara'da 2 PKK'lı öldürüldü

() "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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MSB: GARA'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

(), 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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