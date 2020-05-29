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Son dakika: Bakanlık açıkladı! İşte özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak , çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! İŞTE O ALANLARDA ALINACAK TEDBİRLER

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak , çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

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