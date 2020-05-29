29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 29 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada test sayısının arttığını, vaka sayısının azaldığını vurguladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, Twitter hesabından 29 Mayıs'ın vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerine yer verdi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA