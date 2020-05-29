Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım: Türk İHA'sı Yunan sınırında
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı anlamlı bir paylaşım, beğeni rekoru kırdı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.
"GENÇLERİMİZ ECDADININ İZİNDE İNANÇLA YÜRÜYOR"
Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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