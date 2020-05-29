29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik! Peş peşe gittiler

Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik! Peş peşe gittiler

Son dakika haberine göre 'nin kentinde devam eden harekata destek için yola çıkan ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye’den geçerek ’da bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
SINIRDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK! PEŞ PEŞE GİTTİLER

'nin şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına destek için çeşitli birliklerden zırhlı personel taşıyıcılar (), kirpi araçları ve çeşitli askeri malzemeler sevk edildi. 'in İslahiye ilçesinden geçen askeri konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti. Gün içerisinde devam edecek sevkıyatta son olarak yaklaşık 7 ZPT ve 4 tırın Reyhanlı'da bulunan birliklere dahil olacağı ve ihtiyaç durumunda Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekata destek için sınırı geçeceği öğrenildi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır İslahiye'den ayrıldı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA