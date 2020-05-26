MHP'li Büyükataman'dan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Yediği kaba pisleyen FETÖ’nün yedek akçesi!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir YouTube kanalında sarfettiği sözlerle ilgili konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi" diyerek çok sert tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına cevaben yazılı açıklama yayımladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye haddini aşan sözler sarf ettiğini ve dilinin kendisine ait olmadığını ifade eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ'nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir. Kurucu kadrosunun milletle olan kavgası aleni olan, kendisi de bulduğu her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan'ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye'deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli'yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir" ifadelerini kullandı.
Yeniden sahneye sürülen çürük dili ait olduğu yere sokacak güce de iradeye de sahip olduklarını aktaran Büyükataman, "Ekranlardaki riyakar tavırlarıyla meşhur efendisinin kötü bir taklidi olan 'gül goncası', konu Milliyetçi Hareket Partisi olduğunda hayayı ve riyayı bir kenara bırakarak doğrudan düşman kesilmektedir. Bunun bizim için bir mahsuru bulunmamaktadır çünkü Türk milletine gizli ya da açıktan düşmanlık besleyenlere mihmandar olacak değiliz" ifadelerini kaydetti.
Milliyetçi Hareket Partisinin ve Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetine kattıkları ve Türkiye'nin dünden bugüne kat ettiği mesafede oynadığı eşsiz rolün gören gözler için ortada olduğunu vurgulayan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, beynini kiraya verenlerin inkârla üzerini örtemeyecekleri kadar büyük bir gerçektir. Kaldı ki bir süredir Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistemli ve tek bir merkezden yayılan saldırılar kötü niyetlilerin bu gerçeği idrakinin bir sonucudur. Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itina ile açmıştır. Bununla birlikte demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine de müsaade etmemeye kararlıdır. Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine 'deva' olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır. FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz. Düşünce özgürlüğü adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan'a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in veciz sözünü hatırlatmak isteriz, 'Türkiye'yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez.'"
Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu bileşeni olduğunu hatırlatan Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın defaatle ifade ettiği üzere partimiz ve AK Parti iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır. Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlarda da takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini deli saçması olarak adlandırması bir meczubun bir dâhiye dil uzatmasından farksızdır" aktarımında bulundu.
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