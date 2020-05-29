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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'lilerin çirkin iftiralarına tepki

'nin çirkin iftiralarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırdığını vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'a tepki gösteren Sözcü Çelik, "Darbecilere mazeret üretiyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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SÖZCÜ ÇELİK'TEN CHP'LİLERİN ÇİRKİN İFTİRALARINA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " sözcüleri ' sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın "20 Temmuz sivil darbesini yapanlardan alacağımız herhangi bir demokrasi dersi yoktur." sözlerine yönelik açıklama yaptı.

"DARBECİLERE MAZERET ÜRETİYOR"

"CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor. CHP milletvekillerine 2017 yılında Genel Kurulunda verdiğimiz cevabı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, o tarihte yaptığı şu konuşmayı paylaştı:

"(CHP sıralarına yönelik) Meşru hükümet ile darbeyi bir tutan kişinin bu Meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fetullahçıların kullandığı argümanı kullanıyorsunuz. Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu hükümetin uygulamalarını eşit tutuyor. Sizin yaptığınız iş, Fetullahçılarla aynı düzlemde durarak meşru hükümeti eleştirmektir."

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