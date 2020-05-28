Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek muhalefetin yeni oyununu değerlendirdi: Amerika projesi

Perinçek, ''Kanunlarımız, seçime katılmak için belli koşullar getiriyor. Bunların tabii çok haklı, doğru gerekçeleri var yani her 'benim partim var' diyen seçimlere giremesin ama toplumda belli bir karşılığı olan, örgütlenmesi olan, tabanı olan teşkilatlanmış partiler seçimlere girebilsin gerekçesiyle bir düzenleme yapılmış.

KANUNLAR ÇİĞNENMESİ İÇİN YAPILMIYOR!

Şimdi buna karşı bir hile uygulandı. Hem geçmişte hem şimdi yeniden aynı şekilde bir hile sahneleniyor. Kanunlar çiğnenmesi için yapılmıyor, kanunlar uyulsun diye yapılıyor ve kanunların haklı gerekçeleri var.

PARTİLER DEMOKRASİSİNE AYKIRI

O bakımdan birincisi burada bir kanunsuzluk söz konusu, ikincisi artık sistem 'partiler demokrasisi' diye anılıyor. Yani 1950'ler 60'lardan sonra o liberal demokrasi arkada kaldı deniyor siyaset teorisinde. Ve deniyor ki 'artık insanlar partilere oy veriyor' Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun insanlar partilere oy veriyor. O nedenle insanlar partilere oy vermişken, o oyları parti adına almış olan herhangi bir milletvekilinin sırtına oyları çuvala koyup başka bir yere götürmesi 'partiler demokrasisinin özüne ve karakterine aykırı oluyor. Çünkü insanlar seçerken; Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'yı seçmiyor. Kimi seçiyor? Partiyi seçiyor; AK Parti'yi seçiyor, MHP'yi seçiyor, DSP'yi seçiyor, VATAN Partisi'ni, CHP'yi seçiyor. Seçmen partileri seçmişken, bu partiye giden oyları birilerinin alıp başka bir partiye taşıması aynı zamanda sistemin özüne partiler demokrasisine aykırı.

RAND CORPORATION'IN RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ!

Bu iki sebeple; bunlar tabii çok ciddi yanlışlar. Dikkat ederseniz aslında bir cephe oluşturuluyor. Yani sonuç itibarıyla bir CHP merkezli, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, HDP, PKK, FETÖ, Saadet Partisi böyle bir cephe oluşturuluyor. Bu cephe kim? 'Atlantik cephesi' yani bunlar sonuç itibarıyla Türkiye'nin vatan bütünlüğü mücadelesine, terörle mücadelesine karşı bir cephe oluşturmaya ve o RAND Corporation'ın daha yakınlarda yayınlanan raporunda da o cepheyi kimin oluşturduğu itiraf ediliyor. Yani 'muhalefeti birleştireceğiz ve iktidarı alacağız' şeklinde bir Amerika projesi var. Bu RAND Corporation da herhangi bir stratejik bir kuruluş değil doğrudan doğruya CIA ve Amerika'ya bağlı bir kuruluş. Bence bu çok anlamlı, Davutoğlu, Babacan, HDP, PKK, FETÖ bunların hepsinin bir araya gelmeleri Türkiye'nin önündeki gündem açısından son derece dikkat çekici.