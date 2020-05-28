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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek muhalefetin yeni oyununu değerlendirdi: Amerika projesi

Genel Başkanı Dr. , A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programında, muhalefetin ödünç milletvekili planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, ‘’ sonuç itibarıyla bir merkezli, Abdullah Gül, , , , , , böyle bir cephe oluşturuluyor. Bu cephe kim? ‘Atlantik cephesi’ yani bunlar sonuç itibarıyla ’nin vatan bütünlüğü mücadelesine, terörle mücadelesine karşı bir cephe oluşturmaya ve o Corporation’ın daha yakınlarda yayınlanan raporunda da o cepheyi kimin oluşturduğu itiraf ediliyor. Yani ‘muhalefeti birleştireceğiz ve iktidarı alacağız’ şeklinde bir projesi var.’’ İfadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020
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VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK MUHALEFETİN YENİ OYUNUNU DEĞERLENDİRDİ: AMERİKA PROJESİ

Perinçek, ''Kanunlarımız, seçime katılmak için belli koşullar getiriyor. Bunların tabii çok haklı, doğru gerekçeleri var yani her 'benim partim var' diyen seçimlere giremesin ama toplumda belli bir karşılığı olan, örgütlenmesi olan, tabanı olan teşkilatlanmış partiler seçimlere girebilsin gerekçesiyle bir düzenleme yapılmış.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek muhalefetin yeni oyununu değerlendirdi: Amerika projesi VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK MUHALEFETİN YENİ OYUNUNU DEĞERLENDİRDİ: AMERİKA PROJESİ

KANUNLAR ÇİĞNENMESİ İÇİN YAPILMIYOR!

Şimdi buna karşı bir hile uygulandı. Hem geçmişte hem şimdi yeniden aynı şekilde bir hile sahneleniyor. Kanunlar çiğnenmesi için yapılmıyor, kanunlar uyulsun diye yapılıyor ve kanunların haklı gerekçeleri var.

PARTİLER DEMOKRASİSİNE AYKIRI

O bakımdan birincisi burada bir kanunsuzluk söz konusu, ikincisi artık sistem 'partiler demokrasisi' diye anılıyor. Yani 1950'ler 60'lardan sonra o liberal demokrasi arkada kaldı deniyor siyaset teorisinde. Ve deniyor ki 'artık insanlar partilere oy veriyor' Avrupa'da olsun, 'da olsun insanlar partilere oy veriyor. O nedenle insanlar partilere oy vermişken, o oyları parti adına almış olan herhangi bir milletvekilinin sırtına oyları çuvala koyup başka bir yere götürmesi 'partiler demokrasisinin özüne ve karakterine aykırı oluyor. Çünkü insanlar seçerken; Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'yı seçmiyor. Kimi seçiyor? Partiyi seçiyor; 'yi seçiyor, 'yi seçiyor, DSP'yi seçiyor, 'ni, 'yi seçiyor. Seçmen partileri seçmişken, bu partiye giden oyları birilerinin alıp başka bir partiye taşıması aynı zamanda sistemin özüne partiler demokrasisine aykırı.

RAND CORPORATION'IN RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ!

Bu iki sebeple; bunlar tabii çok ciddi yanlışlar. Dikkat ederseniz aslında bir cephe oluşturuluyor. Yani sonuç itibarıyla bir CHP merkezli, Abdullah Gül, , , , , , böyle bir cephe oluşturuluyor. Bu cephe kim? 'Atlantik cephesi' yani bunlar sonuç itibarıyla 'nin vatan bütünlüğü mücadelesine, terörle mücadelesine karşı bir cephe oluşturmaya ve o Corporation'ın daha yakınlarda yayınlanan raporunda da o cepheyi kimin oluşturduğu itiraf ediliyor. Yani 'muhalefeti birleştireceğiz ve iktidarı alacağız' şeklinde bir Amerika projesi var. Bu RAND Corporation da herhangi bir stratejik bir kuruluş değil doğrudan doğruya ve Amerika'ya bağlı bir kuruluş. Bence bu çok anlamlı, Davutoğlu, Babacan, HDP, PKK, FETÖ bunların hepsinin bir araya gelmeleri Türkiye'nin önündeki gündem açısından son derece dikkat çekici.

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