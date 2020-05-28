ABD'den vatandaşlarına Batı Şeria ve Gazze Şeridi uyarısı
İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planını destekleyen ABD, vetandaşlarına yaptığı uyarıyla amacını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD, Başkan Erdoğan'ın "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız." sözlerinin ardından harekete geçti. Seyahat uyarısında bulunan ABD yönetimi, vatandaşlarının Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gitmemelerini istedi.
ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gitmemeleri konusunda uyardı.
Büyükelçiliğin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gitmemeleri istendi.
Açıklamada, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ikamet eden ya da bu bölgelere seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşlarına, tam teyakkuzda olmalarını ve güvenlik farkındalıklarını artırmak için gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik kendi çalışanlarının da Gazze'ye gitmesini yasakladı, Batı Şeria'daki seyahatlerini de büyük ölçüde sınırladı.
Açıklamada, "turistik yerleri, ulaşım noktalarını, kontrol noktalarını, pazarları, alışveriş merkezleri ya da devlet tesislerini hedef alan bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalınabileceği" belirtildi.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Büyükelçiliği, söz konusu uyarıyı Tel Aviv'in Filistin topraklarını "ilhak" etmeye hazırlanması sebebi ile yayımladı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan Filistin'i ilhak planı hakkında yaptığı açıklamada, "Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da maalesef kesintisiz aktı." ifadelerine yer vermişti.
İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.
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