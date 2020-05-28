Normalleşme süreciyle birlikte restoran ve kafeler açılıyor!

Koronavirüsle mücadele sürecinde ardı ardına normalleşme adımları atılırken şimdi sıra restoran ve kafelere geldi.

Milliyet'in haberine göre; Henüz net bir tarih verilmemekle beraber Türkiye'de restoranların 8 - 15 Haziran arasında sıkı tedbirlerle açılması bekleniyor. Sektörde 2.5 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 110 bin kafe, restoran ve lokanta hizmet veriyor.

MOBİL MENÜ ZAMANI...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.

1.5 METRE KURALI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.

Yeni dönemde masa araları 1.5 metre olacak. Bazı ürünler tek kullanımlık olacak. Yemek öncesi ve sonrasında kolonya kullanımı, çalışanların maske takması gibi önlemler var. Kısa çalışma ödeneğinin de uzamasını istiyoruz."

İLK BEKLENTİ %25-50 MÜŞTERİ

Big Chefs'in Kurucusu Gamze Cizreli, restoranların 8 - 15 Haziran arasında açılmasının beklendiğini ve hazırlık yaptıklarını aktardı. Cizreli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masaların arası 1.5 metrekare olacak. Servis elemanları maske takacak. Misafirler için maske bulunduracağız. Masalarda dezenfektan bulunacak. Mutfakta da hijyen önlemleri üst düzeyde. Menüyle temas edilmemesi için QR kodlu menüler yaptık. Temassız ödeme artırılacak. Havalandırmalar değişecek. İlk etapta yüzde 25 - 50 arasında kapasite öngörüyoruz."

FİYATA ZAM YAPILMAYACAK

Happy Moon's Grup Kurucusu Hüseyin Aymutlu da, 15 Haziran'a kadar restoranların açılacağını bildirerek, "Çalışanlara eğitim aldırdık. Tek kullanımlık, tuz, biber hazırladık. Her yerde dezenfektan olacak. Online menü geliştirdik. Fiyatlara zam yapmayacağız. Yüzde 50 az kapasiteyle başlarız" dedi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Masa araları 1.5 metre, sandalye araları 60 santimetre olacak.

Çalışanlar maske takacak.

Müşteriye ateş ölçer tutulacak.

Tek kullanımlık, biber, tuz, ketçap olacak.

Tek kullanımlık ve silinebilir malzemeden menü sunulacak.

Masalarda dezenfektan, kolonya, ıslak mendil bulunacak.

Çatal, kaşık poşete girecek.

Menüler online olacak.

Temassız ve online ödeme yaygınlaşacak.

Havalandırma sistemleri yenilenecek.

Bahçelere ağırlık verilecek.