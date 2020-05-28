İstanbul'da köprüler, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı sebebiyle 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.
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