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İstanbul'da köprüler, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı sebebiyle Şehitler, ve köprüleri ile , Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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İSTANBUL'DA KÖPRÜLER, AZERBAYCAN BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla Şehitler, ve köprüleri ile , Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründürüldü.

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