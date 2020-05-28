ABD Uygur Türkleri için sunulan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Uygur Türkleri'ne yönelik yapılan baskı hakkında kararını verdi. Mecis, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri'ne yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Senato'da 15 Mayıs'ta onaylanan ve bugün Temsilciler Meclisinde oylanan tasarı, oy çokluğu ile kabul edildi.
RAPOR HAZIRLANMASI TALEP EDİLDİ
Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri'ne ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.
Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.
Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosunda kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarıyı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti.
Tasarı, nihai imza için Başkan Trump'ın masasına gitti. Trump'ın da onaylaması durumunda tasarı, resmi olarak yasalaşacak.
Trump, dün Beyaz Saray'da tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonundan önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuşmuştu.
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