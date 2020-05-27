27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Van'ın Edremit ilçesine bağlı 'ndeki taziyeye katılıp, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerine giden 11 kişide tespit edilince, mahaleller karantinaya alındı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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VAN'DA 3 MAHALLE DAHA KARANTİNADA!

vaka sayının 35'e yükseldiği Edremit ilçesine bağlı 'ndeki taziyeye katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi. Taziyeye katılan 5 kişi Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, 5 kişi Kozluca ve 1 kişi de Yalnızağaç mahallelerine gitti. Sağlık ekiplerince yapılan test alma işlemlerinde, sonuçları pozitif çıkan 11 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nca, vaka sayısı 11 olan 3 mahalle 25 Mayıs tarihi itibariyle karantinaya alındı. Böylece kentte karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı 16'ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 478 oldu. Kentte şuan 18 bin kişinin tedbir amaçlı süreci ise devam ediyor.

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