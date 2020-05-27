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Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. 27 Mayıs darbesi, Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. Peki, 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:18
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