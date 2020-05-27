İngiltere tarihinde ilk defa başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de tarihte ilk kez başörtülü Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı. Hakim olarak atanan Raffia Arshad, "Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı." dedi.
İngiltere'de ik kez başörtülü Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı. BBC'nin haberine göre, başörtülü Raffia Arshad, geçen hafta Midlands bölgesine hakim olarak atandığına ilişkin mektubu aldı.
Arshad, atamayla çoğu insanın kafasındaki "hakim görüntüsü" klişesini kırdığını belirtti.
Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan 40 yaşındaki Arshad, herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini kaydederek, "Neye benzediğiniz konusunda endişe etmeyin, kalıba sığma konusunda endişe etmeyin, o kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin." ifadelerini kullandı.
Arshad, elde ettiği başarının başkalarına ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu belirterek, "Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.
17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan Arshad, "Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok fazla e-posta aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hakim olmayı avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlardan gelenler de vardı." ifadesini kullandı.
Arshad, atama kararının kendisini mutlu ettiğini ancak başkalarının sevincini paylaşmasının kendisine daha fazla mutluluk verdiğini söyledi.
Saint Mary's Hukuk Dairesi Eşbaşkanları Vickie Hodges ve Judy Claxton da, Arshad'ın tamamen liyakat esas alınarak yapılan atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
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