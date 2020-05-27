Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı: Milletimize hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun.

60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı."