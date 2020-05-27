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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı: Milletimize hayırlı olsun

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından Demokrasi ve paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun. " ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK PAYLAŞTI: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Başkan 'ın katılımıyla merhum Başbakan ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve ' adıyla halka açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun.

60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı."

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