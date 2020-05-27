Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk , yazılı açıklamada, aile danışmanlığı ulusal yeterlilik kriterlerini hazırlama çalışmaları kapsamında, alanında uzman akademisyen, meslek elemanları, konuyla ilgili derneklerin ve Bakanlığın izni ile açılan Özel Aile Danışma Merkezlerinin temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay yaptıklarını aktardı.

Aile danışmanlığı konusunda Ulusal Yeterlilik Belgesinin zorunlu olacağı bir sistemi getireceklerini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile danışmanlığı mesleğine yönelik olarak ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Ulusal yeterlilik belgesine yönelik hazırlıkların tamamlanmasıyla, aile danışmanının mesleğini başarı ile icra etmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek. Bu mesleğe bir hizmet standardı getirilmiş olacak. Aile danışmanlarının bu mesleği yapabilmeleri ve sertifika alabilmeleri için sınav sistemi de olacak. Aile danışmanlığı veren eğitim kuruluşlarının akreditasyonu çalışmalarını da yapacağız."



"ULUSAL YETERLİLİK BELGESİ HAZIRLIYORUZ"

Konuyla ilgili daha önce Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, iş birliği protokolü imzalandığını belirten Selçuk, ulusal yeterliliğin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, aile danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik olduğuna işaret etti.

Bakan Selçuk, "Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Taslağı'nı paydaşlarımızla birlikte değerlendirdikten sonra, MYK teknik açıdan inceleyecek ve Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi nihai halini alacak." bilgisini paylaştı.