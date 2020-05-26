İYİ Partili Lütfü Türkkan camide kadınların bir araya gelmesinden rahatsız! 2015 yılındaki yalan haberi paylaştı

R. Sezer Katırcıoğlu'nun, 2015 yılında camide gerçekleşen ve yaşları ilerlemesine rağmen Kuran-ı Kerim öğrenen kadınların hatim törenine katıldığı bildirildi. Katırcıoğlu, Lütfü Türkkan'ı eleştirdi ve "Sana yüz seksen defa anlatsak, anlamayacaksın. Şehit babasına tahammülün yok ki, camide hanımların bir araya gelmesine olsun" dedi.

CAMİDEKİ HATİM TÖRENİNE KATILMASINDAN RAHATSIZ

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından R. Sezer Katırcıoğlu'nu hedef aldı ve "Caminin minaresinden marş çalmak zelil bir durum. Peki; buna da siz bir isim takın..." iddiasında bulundu.

Lütfü Türkkan, söz konusu paylaşımına, "AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 2015 yılı seçim zamanı camide propaganda yapıp kadınlardan oy istemişti. Sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadı" ifadelerinin yer aldığı tweeti etiketledi.

KATIRCIOĞLU: "SENDE, CAMİLERİMİZDE ÇALINAN İTALYAN MARŞI'NI SULANDIRMAYACAK MİLLİ BİR DURUŞ GÖRMEDİK"

AK Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu, Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi ve "Sana yüz seksen defa anlatsak, anlamayacaksın. Şehit babasına tahammülün yok ki, camide hanımların bir araya gelmesine olsun. Sende, camilerimizde çalınan İtalyan Marşı'nı sulandırmayacak milli bir duruş görmedik. Bölücülerle gizli ittifak sizde ne din, ne de milli ruh bırakmış" ifadelerini kullandı.





"ŞER ODAKLARININ İFTİRA ÇARKINDA DEBELENMESİ VE ACZİYETSİZLİĞİ"

Katırcıoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamaya daha önce konuyla ilgili açıklamasını da ekledi. Katırcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Şer odaklarının iftira çarkında debelenmesine ve acziyetsizliğinin tekrarına şahit oluyoruz. Yaşları ilerlemesine rağmen Kuran-ı Kerim öğrenen ablalarımızın, teyzelerimizin hatim törenine iştirak ettiğimiz, tebrik maksadıyla bir araya geldiğimiz samimi bir buluşmanın kara propogandanın malzemesi haline getirilmesiyle karşı karşıyayız.

Siyasete dair en ufak bir diyaloğun yaşanmadığı söz konusu bir buluşma üzerinden yürütülen karalama kampanyası amacına ulaşamamış, ulaşamayacaktır.

Karanlık odaklar tarafından dizayn edilen yalan haberler 2015 yılında servis edilmiş, hatim törenine dair en ufak bir detay verilmemiş, söz konusu caminin ismi dahi yanlış yazılmıştır.





2015 yılında tekzip edilmiş bir yalan haberin yeniden paylaşılması, servis edilmesi tipik bir FETÖ yöntemi olmakla beraber muhalefet cenahının bu yalana sarılması yine aynı muhalefetin siyasetin ilkelerinden yoksun olduğunu göstermektedir. En büyük siyasetimiz doğruluktur. Ve asla bundan taviz vermeyeceğiz."(Kenan Kıran/Sabah)