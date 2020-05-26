Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı kısıtlaması hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda, bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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