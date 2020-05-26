26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı kısıtlaması hakkında açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı kısıtlaması hakkında açıklama

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RAMAZAN BAYRAMI KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

tarafından yapılan açıklamada, "4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda, bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA