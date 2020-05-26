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Son dakika: Başkan Erdoğan-Widodo ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN-WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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