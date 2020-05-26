CHP'de bir hakaretçi daha deşifre oldu
CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga’nın hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül’ün de hakaretçi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira atan iletilerinin yanı sıra başka iletilerde hakaretleri olduğu belirlendi.
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün de hakaretçi olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.
DARBEYE "BİLDİĞİN SENARYO BU" DEDİ
Ayrıca CHP'li Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimi günü ise "Boşa darbe tamtamları çalmayın, bildiğin senaryo bu. Tüm medya açık canlı yayınla veriyor, böyle darbe olmaz" dediği iletilerinden ortaya çıktı.
Aynı zamanda CHP'li Ergül'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çirkin iftiralar attığı belirlendi.
DAMLA KAYA / SABAH
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