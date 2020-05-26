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CHP'de bir hakaretçi daha deşifre oldu

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga’nın hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül’ün de hakaretçi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftira atan iletilerinin yanı sıra başka iletilerde hakaretleri olduğu belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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CHP'DE BİR HAKARETÇİ DAHA DEŞİFRE OLDU

Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün de hakaretçi olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.

Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga hakkında suç duyurusu BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP GENÇLİK ÖRGÜTLERİ İZMİR İL SEKRETERİ DİLA KOYURGA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

DARBEYE "BİLDİĞİN SENARYO BU" DEDİ

Ayrıca CHP'li Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimi günü ise "Boşa darbe tamtamları çalmayın, bildiğin senaryo bu. Tüm medya açık canlı yayınla veriyor, böyle darbe olmaz" dediği iletilerinden ortaya çıktı.

Aynı zamanda CHP'li Ergül'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çirkin iftiralar attığı belirlendi.

DAMLA KAYA / SABAH

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