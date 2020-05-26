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CHP’nin 'VIP su akıtma' törenine sosyal medyadan tepki yağdı: İyice küçülüyorsunuz!

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Tarihi Yarımada’da yer alan III. Ahmed Çeşmesi’nin restorasyonunu gerçekleştirdi. ’li Ekrem İmamoğlu ise CHP Genel Başkanı , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile musluktan su akıtma görünümlü fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Mehmet Göksu ise bu duruma sert bir tepki göstererek “CHP'nin susuz bıraktığı İstanbul'un bu sorununu çözmek için 200 km uzaklıktaki Melen'den su getirelim Boğazın altından 5,5 km uzunluğunda borularla Avrupa Yakası’na da iletelim. Sonra biri çıkıp ‘AK Parti dönemi restore edilen tarihi çeşmelere su bağladım’ desin. İyice küçülüyorsunuz!” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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CHP’NİN 'VIP SU AKITMA' TÖRENİNE TEPKİ

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Topkapı Sarayı'nın ve Sultanahmet Meydanı'nda ortasında yer alan III. Ahmed Çeşmesi'nin restorasyonunu yaptı. Restorasyon çalışması için birçok kişi emek verdi, 644 bin lira harcandı.



'li Ekrem İmamoğlu ise CHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bugün Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'ndeki musluktan su akıtılması görüntülerini paylaştı.



İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile çeyrek asırdır susuzluğa mahkum edilmiş olan ve şimdi sularını akar hale getirdiğimiz tarihi III. Ahmet Çeşmesi'ni ve bölgeyi gezdik. İstanbul'u tüm tarihi ve manevi birikimiyle koruyacağız" dedi. Sosyal medyada bu görüntülere tepki yağdı.

İYİCE KÜÇÜLÜYORSUNUZ!
AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Mehmet Göksu bu duruma sert bir tepki gösterdi. Göksu twitter hesabından şunları söyledi: "CHP'nin susuz bıraktığı İstanbul'un bu sorununu çözmek için 200 km uzaklıktaki Melen'den su getirelim Boğazın altından 5,5 km uzunluğunda borularla Avrupa Yakası'na da iletelim. Sonra biri çıkıp 'AK Parti dönemi restore edilen tarihi çeşmelere su bağladım' desin. İyice küçülüyorsunuz!"

DAMLA KAYA/SABAH


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