Türkiye için koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladılar
Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs sürecinin ne zaman biteceği büyük merak konusu. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi konuya dair dikkat çeken bir araştırma yaptı. Yapay zeka aracılığıyla ülkelerde salgının bitiş zamanına ilişkin tahminlerde bulunulan çalışmaya göre; Türkiye'nin koronavirüsten kurtulması için 4 aydan fazla zamana ihtiyacı var.
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Ülkeler ne zaman rahat bir nefes alacak? Bu sorular tüm dünyanın dilinde. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de salgının bitmesine 4 aydan fazla bir süre var.
Dikkat çeken araştırma, Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'ne ait. Üniversitenin veri destekli inovasyon laboratuvarı, yapay zeka ve modelleme metodu geliştirdi. Ülke ülke koronavirüsün biteceği zamana yönelik tahminde bulundu.
4 AYDAN FAZLA ZAMANA İHTİYAÇ VAR
"Koronavirüsün tahmini takibi" isimli araştırmada, günlük vaka, ölüm ve diğer tıbbi detayların istatistik bilimi ile bir araya getirildi. Verilerin yüzde 100 kesin olmadığı, mevcut durumlarla yapılan öngörü olduğunun altı çizildi.
Singapurlu bilim insanları, Türkiye ile ilgili öngörülerin 6 Mayıs 2020 tarihine kadar olan veriler ışığında yapıldığını söyledi. Türkiye'nin koronavirüsten kurtulmak için 4 aydan fazla zamana ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Hazırlanan grafikte Türkiye'de koronavirüsün bitiş tarihi olarak 8 Eylül 2020 gösterildi.
Singapurlu bilim insanları söz konusu modelleme verilerini kısa bir süre sonra resmi ya da kesin bir gerçeklik sunmadığı gerekçesiyle "iç kullanım" için erişime kapattı.
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