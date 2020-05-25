Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulü durduruldu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık personelinde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine, hasta kabulünün durdurulduğu açıklandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi devlet hastanesinde, sağlık çalışanlarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu bildirildi.
VAKA SAYILARI ARTTI YENİ ÖNLEMLER ALINDI
Valilikten yapılan açıklamada, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarında Kovid-19 vakalarının arttığı aktarıldı.
Açıklamada virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastanede bazı tedbirler alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ağaçlar ve direkler devrildi çatılar uçtu
- Garson kadın mobbing yüzünden intihar etti
- Van Valiliği duyurdu skandal ortaya çıktı
- Vali Yerlikaya şehit Emre Baysal'ın ailesiyle bayramlaştı
- Antalya'da bir mahallede 4 ev karantinaya alındı
- Kanınız donacak! Annesinin başını kesti
- Birleşik Arap Emirlikleri'nden sahte İHA propagandası
- Başkan Erdoğan şehit ailesiyle görüştü
- Emekli Tuğamiral Savaş Onur hayatını kaybetti
- Bilim insanları şaşkın! İkiz kardeşi midesinden çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
- WhatsApp'tan kızdıracak hata! WhatsApp sohbetlerini yedekleyenler dikkat! Güvenli ortam...
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?
- Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?