Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine nefes aldırmıyor
Suriye'de terör unsurlarından arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, sivil halkın canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin sızma ve saldırı girişimlerine karşı aralıksız mücadele veriyor. Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askerleri, terör unsurlarına aman vermiyor. 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan Mehmetçik, teröristlerin olası sızma ve saldırı girişimlerine top atışlarıyla karşılık veriyor.
Suriye'de terör örgütleri KCK/PKK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.
TEHDİTLERE KARŞILIK VERİLİYOR
Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askeri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı bölgedeki önlemlerini her geçen gün daha da artırıyor.
DEVRİYE VE KEŞİF GÖREVLERİ İCRA EDİYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, zırhlı araçlarla meskun mahallerde huzur ve güvenliğin devamı için devriye ve keşif görevleri icra ediyor.
TEHDİTLERE ANINDA KARŞILIK VERİYOR
Bunun yanı sıra sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor. Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.
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