25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Mehmetçik Suriye'de terör örgütlerine nefes aldırmıyor

'de terör unsurlarından arındırılan  bölgesinde görev yapan Mehmetçik, sivil halkın canına kasteden terör örgütü /'nin sızma ve saldırı girişimlerine karşı aralıksız mücadele veriyor. Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen üs bölgesinde konuşlu 49. bağlı 1. görevli Türk askerleri, terör unsurlarına aman vermiyor. 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan Mehmetçik, teröristlerin olası sızma ve saldırı girişimlerine top atışlarıyla karşılık veriyor.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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TERÖRE NEFES YOK! ASLANLAR TOZU DUMANA KATIYOR

'de terör örgütleri KCK//PYD- ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

TEHDİTLERE KARŞILIK VERİLİYOR

Terör örgütlerinden temizlenen üs bölgesinde konuşlu 49. bağlı 1. görevli Türk askeri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı bölgedeki önlemlerini her geçen gün daha da artırıyor.

DEVRİYE VE KEŞİF GÖREVLERİ İCRA EDİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, zırhlı araçlarla meskun mahallerde huzur ve güvenliğin devamı için devriye ve keşif görevleri icra ediyor.

TEHDİTLERE ANINDA KARŞILIK VERİYOR

Bunun yanı sıra sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor. Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.

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