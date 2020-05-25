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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı

İletişim Başkanı , Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür 'i vefatının 37'nci yılında andı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN NECİP FAZIL'I ANDI

İletişim Başkanı , Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür 'i vefatının 37'nci yılında andı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirlerin orta yerinde, onun alın yazısı hep susamaktı. İnandığı dava uğruna çilelerle yoldaşlık yaptı, bir tek seccadesi öptü alnından kimsesiz zamanlarda. Surda açtığı mukaddes gedikle yetişmesine vesile olduğu nesiller nice devrimler yaptı öz vatanımızda. Rahmetle anıyoruz..." ifadesini kullandı.

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