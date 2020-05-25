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Başkan Erdoğan'dan 91 yaşındaki Mehmet Amca'ya doğum günü sürprizi

Başkan , 'nın ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki 'ya sürpriz pastası gönderdi. 91 yaşındaki , üzerinden canlı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlerken, gelen doğum günü pastasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 91 YAŞINDAKİ MEHMET AMCA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

AK Parti'nin en yaşlı üyelerinden biri olan 91 yaşındaki 'ya Başkan tarafından pastası gönderilerek, doğum günü kutlandı. Yalıkavak Mahallesinde kızı Nazike Demirci ve torunlarıyla beraber oturan gelen doğum günü pastasını görünce duygu dolu anlar yaşadı. AK Parti Genel Merkezi tarafından genelinde bulunan bazı il, ilçe, mahalle başkanları ve Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan en yaşlı ve en genç üyeleriyle üzerinden bayramlaştı.

Mehmet Amca da ailesinin yardımıyla internet üzerinden Başkan Erdoğan'ı canlı dinledi. Bağlantıda Mehmet amca zaman zaman duygu dolu anar yaşadı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını pür dikkat dinleyen Mehmet Amca görüşme bittikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Yalıkavak ve AK Parti Başkanı Minür İyigün tarafından doğum günü pastası getirildi. Başkan Erdoğan tarafından sürpriz olarak gönderilen pastanın mumunu üfleyen Mehmet Amca Başkan Erdoğan'a dua etti.

Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğum günü pastası gönderildiğini ifade ederek, "Mehmet amcamızın bugün doğum günüydü. Aynı zamanda benim de doğum günümdü. İkimiz bir doğum gününü kutlayıp pastamızı kestik. Pasta sürpriz olarak geldi. Mehmet amcamızın pastası Cumhurbaşkanımız tarafından sürpriz olarak geldi" dedi.

91 yaşına giren Mehmet Maşa ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, İzmir Beydağı İlçesi Çomaklar köyünde bulunan kestane ağaçları için yardım istedi. Kestane ağaçlarının hastalıklarından dolayı veriminin düştüğünü de söyleyen Mehmet Amca bir an önce yardım gelmesini talep etti. Mehmet Amca Başkan Recep Tayip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirterek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bundan sonra da hep başımızda olsun" ifadelerini kullandı.

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