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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, , Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı ve Pakistan Başbakanı İmran Han ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Başkan Erdoğan, ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ELE ALINAN KONULAR

Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN İLE GÖRÜŞME

Türkiye Cumhurbaşkanı , Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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