Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Pakistan Başbakanı İmran Han ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ELE ALINAN KONULAR
Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN İLE GÖRÜŞME
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Erdoğan-Said görüşmesinde Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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