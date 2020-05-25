Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 37. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.
Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/Gsv0acbAqA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2020
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