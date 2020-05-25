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Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Başkan , üstad 'in vefatının 37. yıl dönümü münasebetiyle paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NECİP FAZIL KISAKÜREK PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

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