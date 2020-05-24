ANA SAYFA
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti. Yunanistan tarafına net mesaj veren bakan Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 13:15
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25