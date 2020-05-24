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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti. Yunanistan tarafına net mesaj veren bakan Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 13:15
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerdeki bayramlaşmanın ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile bayramlaşan Akar, daha sonra Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fırkateyni'ne geçti.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Burada personel ile bayramlaşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yani Mavi Vatan'da görev yapan muharip unsur komutanları ile video konferans ile görüştü. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

Terör ve koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirleri de ele aldığı konuşmasında Akar, şunları söyledi:

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil

"Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda, biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de, Ege'de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz, bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yönetmelerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememiz de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz."