24 Mayıs 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu

, Twitter'dan Kovid-19 hastası vatandaşın 'ten 'ye getirilmesi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. paylaşımında, ''BANGLADEŞ’TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız ’la, Bangladeşli eşi ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla ’a getirdik. Bangladeş’te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, BANGLADEŞ'TEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

şu ifadeleri kullandı: 'TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız 'la, Bangladeşli eşi ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla 'a getirdik. Bangladeş'te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, BANGLADEŞ'TEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

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