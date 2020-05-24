Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Kovid-19 hastası vatandaşın Bangladeş'ten Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ''BANGLADEŞ’TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız Tuba Ahsan’la, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla İstanbul’a getirdik. Bangladeş’te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: BANGLADEŞ'TE YAŞAYAN, COVID-19 hastası vatandaşımız Tuba Ahsan'la, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ve üç yaşındaki ikizlerini, hava ambulans uçağımızla İstanbul'a getirdik. Bangladeş'te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
- Son anket sonuçlarında hükümete büyük destek!
- Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
- Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı?
- Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- İncirlik’te o an! Bakan Akar ve komutanlar...
- Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı Belgeseli yayınlandı
- Koronavirüse yakalanan Türk kadın yurda getirildi
- Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri