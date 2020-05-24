İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit kızından gelen mektubu ağlayarak anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir şehit kızının yazdığı mektuptan etkilendiğini anlattı. Katıldığı programda şehit kızının yazdıklarını açıklayan Bakan Soylu, gözyaşlarını tutamadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında anlattığı anısı sosyal medyada yer aldı ve izleyenleri duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.
İŞTE BAKAN SOYLU'YU ETKİLEYEN MEKTUPTAKİ O İFADELER
Bakan Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektuptaki ifadeleri şöyle anlattı:
"Arka odamda bir dolabım var, vitrin gibi. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar var. Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuğun küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazdığı mektup oldu. 'Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca."
Bakan Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünden yaşlar akması dikkat çekti.
DAMLA KAYA / SABAH
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