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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki lider Ramazan bayramlarını tebrik ederken, bölgesel konular ve Kovid-19 salgını ele alındı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
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