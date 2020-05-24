ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler
ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ABD'deki Müslümanlara gönderdiği Ramazan Bayramı mesajı nedeniyle teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum temsilcileri, video konferans yoluyla Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "zor zamanlarda gösterdiği liderlik ve Müslüman toplumlarla dayanışması" dolayısıyla teşekkür etti.
ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olan ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO), online bir bayramlaşma programı organize etti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katıldığı organizasyona Amerikan-İslam ilişkileri Konseyi (CAIR), Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP) ve Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) gibi çok sayıda kuruluşun temsilcisi video konferans yoluyla bağlandı.
Erdoğan'ın video konferans yoluyla bayram tebriğini, İslam dünyasına mesajını ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çabalarını anlattığı açıklamaları, katılımcılardan büyük övgü topladı.
"ERDOĞAN VE TÜRK MİLLETİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"
USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böylesine zor bir dönemde göstermiş olduğu liderlik, gerçekten takdire şayan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.
CAIR Başkanı Nihad Awad, Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde gösterdiği örnek devlet adamlığının büyük bir övgüyü hak ettiğini vurguladı.
Büyükelçi Kılıç da tüm katılımcıların ve İslam aleminin bayramını tebrik ettikten sonra Türkiye'nin bu zor süreçte elinden geleni yaptığını örnekleriyle anlattı. Kılıç, "Dünyanın farklı kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için Türkiye olarak gayret ediyoruz." dedi.
Türkiye'nin ABD dahil 60'a yakın ülkeye tıbbi yardım ekipmanları gönderdiğini aktaran Kılıç, "ABD'deki ihtiyaç sahibi kesimlere de TASC aracılığıyla ulaşmaya ve desteklerimizi iletmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Programa katılan diğer temsilciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye Suriye, Filistin ve Keşmir gibi birçok bölgedeki mazlumlarla dayanışması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bangladeş'ten getirilen Türk vatandaşıyla ilgili paylaşımda bulundu
- Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
- Koronavirüse yakalanan Türk kadın yurda getirildi
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
- Son anket sonuçlarında hükümete büyük destek!
- Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı?
- Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
- İncirlik’te o an! Bakan Akar ve komutanlar...
- Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı Belgeseli yayınlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri