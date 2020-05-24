Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Filistin'deki işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan, Batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını da hedef aldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." dedi.
FİLİSTİN VE KUDÜS TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ABD'li Müslümanlara videolu mesaj gönderdi.
ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel iş birliğiyle gelinebilir." diye konuştu.
Küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediğinin açık bir gerçek olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da maalesef kesintisiz aktı."
"KÜRESEL SİSTEM ADİL BİR ŞEKİLDE YENİDEN TASARLANMALI"
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor. Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha "Dünya beşten büyüktür." diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da kalplerimiz bir ve beraberdir."
Erdoğan, sözlerinin sonunda Amerikalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına tebrik etti.
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