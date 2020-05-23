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CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması

 24. Dönem  Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP'li 'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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CHP'Lİ BELEDİYEDE RÜŞVET SKANDALI!

24. , CHP'li 'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti.

KİMSEDEN SES ÇIKMADI

Twitter hesabından 21 Mayıs'ta CHP Lideri ile Başkanı 'nu etiketleyerek paylaşım yapan Sapan, "Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. KK'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) bir Rus atasözünü hatırlatayım, 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Sapan dün yaptığı açıklamada ise tweetinin arkasında olduğunu, aradan bir gün geçmesine rağmen kimseden ses çıkmadığını söyledi.

"ANTALYA ÇALKALANIYOR"

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sapan şu ifadeleri kullandı

"Haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! İki gündür bunu dile getiriyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Önce evinizin önünü süpürün, sonra kalkın konuşun. 20 gündür bu olayla çalkalanıyor." Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvet iddiasıyla ilgili 'yı görevlendirdiğinin kulislerde konuşulduğunu belirten Sapan şöyle devam etti: "Bununla ilgili Kumluca İlçe Başkanlığı'nda eski ilçe başkanları ile beraber milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığı herkes tarafından bilinen bir şey. Hatta 'Niçin bu adamı belediye başkanı yaptırdık' diye de yakınmalar var. İmarla ilgili olduğu çok açık. Şu ya da bu sebeple hiçbir şekilde yasal olmayan para, yöneticiler tarafından alınmamalıdır. Alınıyorsa önce Kılıçdaroğlu bunu sorgulamalıdır."

İddiaların hedefindeki isim Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise konuyla ilgili görüş bildirmek istemedi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah )

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