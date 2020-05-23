23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Almanya'da ayine katıldılar koronaya yakalandılar!

Almanya'da ayine katıldılar koronaya yakalandılar!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ’da eyaletinin kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'dan fazla kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
AYİNE KATILDILAR KORONAYA YAKALANDILAR!

Alman basınının haberlerine göre, Rödelheim ilçesindeki Evangeliums-Christen-Baptisten Kilisesi'nde 10 Mayıs'ta ayin düzenlendi.

Sağlık Dairesi, dün ayine katılan 40'den fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kilise derneğinin yöneticisi Wladimir , Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun evde karantinada bulunduğunu, 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, ayin sırasında tüm tedbirlere uyulduğunu savundu.

Ayine kaç kişinin katıldığını tam olarak söyleyemeyeceğini belirten Pritzkau, kilisedeki tüm faaliyetlerin iptal edildiğini, ayinleri internet üzerinden yaptıklarını kaydetti.

WETTRAU, HOCHTAUNUSKREİS VE MAİNZ–KİNZ-KREİS BÖLGELERİNE UYARI

Haunau Belediyesinden yapılan açıklamada da kilisede virüs bulaşan 16 kişinin Hanau kentinde yaşadığı belirtildi.

Bu nedenle virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha önce Müslüman cemiyetlere yarın bayram namazını Herbert-Dröse Stadı'nda kılınması için verilen izinin geri alındığı kaydedildi.

Ayine başka bölgelerden de kişilerin katılması yüzünden , Hochtaunuskreis ve Mainz–Kinz-Kreis bölgelerinde yaşayanların da dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmıştı.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla eyaletinde, 1 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapma izni verilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA