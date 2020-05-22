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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay 'i yerine geçmektedir. Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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İÇİŞLERİ'NDEN 'SEYAHAT İZİN BELGESİ' AÇIKLAMASI

resmi sosyal medya hesabı üzerinden 65 yaş ve üstü vatandaşların başvurdukları '' hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONAY SMS'İ SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir. Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verildi.

"İZİN VERİLEN KİŞİ SAYISI: 484.808"

Öte yandan 'Seyahat İzin Belgesi'ne başvuranların sayısıyla ilgili de açıklama yapan Bakanlık, "Bugün saat 18.00 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 484.808" açıklamasında bulundu.

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