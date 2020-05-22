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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan’ın başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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