22 Mayıs 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı

Koronavirüsle mücadeledeki başarıda büyük pay sahiplerinden biri de hiç şüphesiz ki oldu. Bakan Koca çalışmalarına devam ederken, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

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